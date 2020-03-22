Власти Москвы ответили на слухи о закрытии метро из-за коронавируса

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Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, метрополитен, защитный костюм, эпидемия, респиратор, метро, коронавирус, санитарная обработка, covid-19, химобработка, химическая обработка
По словам мэра Москвы, метро должно функционировать бесперебойноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве не планируют закрывать метрополитен из-за коронавируса и роста заражения в столице, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«При любой ситуации метро будет работать», — приводит RT слова Собянина, который объяснил данное решение тем, что поезда должны беспрерывно курсировать и прокачивать воздух, тем самым поддерживая исправность сетей. По его словам, в случае закрытия метрополитена на его дальнейшее восстановление уйдет не менее полугода.

По состоянию на 21 марта, в Москве зафиксировано 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, среди заразившихся есть ребенок, сообщает агентство Nation News. Восемь человек выздоровели. Число зараженных в России достигло 306 человек, из них 53 случая выявлены в течение последних суток. 16 человек излечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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