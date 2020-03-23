В США прогнозируют коллапс экономики из-за мер против коронавируса

Из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом миллионы людей в США могут лишиться работы, что приведет к экономическому коллапсу Фото: pixabay.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Радикальные меры борьбы с коронавирусом в США приведут к экономическому коллапсу в стране. Такое мнение высказали эксперты газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории», — цитирует зарубежных журналистов Lenta.ru. Корреспонденты считают, что миллионы американцев лишатся работы, если карантин продлится на одну или две недели дольше ожидаемого.

Так, специалисты уверены, что крупные предприятия выдержат несколько недель в отсутствие доходов, а вот для малых и средних компаний это станет началом краха. Так, в течение месяца у предприятий закончатся экономические резервы, что приведет к массовым увольнениям и закрытию фирм.

Ущерб от потери рабочих мест, а также банкротства приведут к финансовым потерям, которые будут выше показателей в кризисный 2008 год, уверены корреспонденты.

Редакция WSJ сравнивает ситуацию в Китае и США, отмечая, что в КНР ситуацию позволило решить участие государства в экономике. В то же время, американские компании могут рассчитывать лишь на себя, указывают журналисты. По их мнению, экономического коллапса позволит избежать только скорректированная антивирусная стратегия.