Юрист объяснила, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Из-за коронавируса россияне могут получить отсрочку по ипотечному кредиту на полгода Фото: CCO/succo/Pixabay

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне могут получить отсрочку по ипотечному кредиту из-за коронавируса. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина.

По мнению эксперта, отсрочка может быть получена за счета закона об «ипотечных каникулах», который вступил в силу в прошлом июле. «Заемщик сможет получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода, если докажет, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение», — пояснила Духина в интервью радио Sputnik. Юрист уточняет, что такая причина меняет жизнь в худшую сторону, а потому является основанием для того, чтобы отложить платежи по кредиту.

По другим кредитам коронавирус не поможет получить отсрочку, поскольку болезнь не затрагивает обязанности заемщиков, отмечает Духина.

Юрист также оценила тот факт, что в столице ситуацию с болезнью признали форс-мажорной. «Форс-мажор — это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой. В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности», — объясняет эксперт