Лавров и Рубио обсудили по телефону пути выполнения договоренностей Путина и Трампа
Глава российского МИД провел телефонный разговор с госсекретарем США
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры для обсуждения дальнейших шагов, связанных с реализацией договоренностей президентов России и США. Об этом информирует Министерство иностранных дел России.
«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Рубио на этой неделе планирует провести переговоры с представителями российских властей. В ходе встреч стороны намерены рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему российско-американскому саммиту в Будапеште. По информации источника газеты The Washington Post, Рубио уже обсуждает возможность скорой встречи с Лавровым, передает 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.