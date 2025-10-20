Логотип РИА URA.RU
Лавров и Рубио обсудили по телефону пути выполнения договоренностей Путина и Трампа

МИД РФ рассказал о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Рубио
20 октября 2025 в 19:44
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры для обсуждения дальнейших шагов, связанных с реализацией договоренностей президентов России и США. Об этом информирует Министерство иностранных дел России.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Рубио на этой неделе планирует провести переговоры с представителями российских властей. В ходе встреч стороны намерены рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему российско-американскому саммиту в Будапеште. По информации источника газеты The Washington Post, Рубио уже обсуждает возможность скорой встречи с Лавровым, передает 360.ru.

