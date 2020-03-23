«Транснефть» предъявила претензии к тюменскому заводу

Компания «Транснефть», занимающаяся поставкой нефти, выставила иск Антипинскому НПЗ, проходящему через процедуру банкротства. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Сумма исковых требований заявителя превышает 184 млн рублей.
«Требования возникли на основании соглашения об установлении тарифа на транспортировку нефтепродуктов по участку нефтепродуктопровода «ПСП «Антипинский НПЗ-ДТ» от 20.02.2017», — говорится в опубликованном документе. Требования будут включены в реестр кредиторов.
Ранее URA.RU писало, что в мае 2019 года «Транснефть» прекратила поставки сырья на АНПЗ, практически прекратив его деятельность. Поставки были возобновлены только в июле.
АНПЗ был признан несостоятельным 3 сентября 2019 года. Общая сумма долгов предприятия превышает 346 млрд рублей.