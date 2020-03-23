Сколько россиян боятся заболеть коронавирусом

Большинство опрошенных россиян согласны временно пожертвовать частью своей свободы для предотвращения пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более половины россиян боятся, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом. Об этом говорится в исследовании «Ромир».

«В России 68% в той или иной степени испытывают тревогу, а 25% сохраняют спокойствие», — цитирует его ТАСС. Отмечается, что в мире инфекции боятся 62% опрошенных. При этом большинство респондентов заявили, что готовы временно пожертвовать частью своей свободы и некоторыми из прав, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На это полностью согласны 35% опрошенных, еще 41% скорее согласны, чем нет. Другие 12% скорее не согласны идти на такое, а 6% полностью отвергают эту возможность. Особенно частью свобод готовы поступиться в Австрии (95%), Македонии (94%) и Нидерландах (91%). В России на такие меры готовы пойти 60%, а 28% против этого.

Согласно исследованию, опрошенные не имеют четкого представления, как будут развиваться события с коронавирусом в ближайший месяц. 36% респондентов считают, что худшее еще впереди, столько же считают, что оно позади. Другие 27% уверены, что ситуация с пандемией останется такой, как есть сейчас. Больше всего негативно настроенных в отношении пандемии в Великобритании (82%), Нидерландах (77%), Франции (70%) и Австрии (68%). Наиболее оптимистично настроенных в Казахстане (73%), Турции (63%), Армении (61%) и Индии (61%).

Из-за пандемии коронавируса с 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Однако часть рейсов сохранилась, пишет сайт VSE42.RU. Вспышка инфекции была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже география вируса значительно расширилась. Сейчас в мире 343 тысячи людей заражены коронавирусом, 97 тысяч уже выздоровели, а 14 тысяч с таким диагнозом погибли. В России, по последним данным, насчитывается 367 больных инфекцией.