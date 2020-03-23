В Зауралье бухгалтер ТСЖ обворовала жильцов на миллион рублей

До десяти лет лишения свободы грозит бывшему бухгалтеру одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) Кетовского района Курганской области, обвиняемого в растрате денег — более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Следствие установило, что женщина два года принимала от жильцов деньги в счет оплаты коммунальных услуг, но на расчетный счет ТСЖ переводила не всю сумму. Часть денег она оставляла себе и распоряжалась ими по своему усмотрению.
«В результате противоправных действий обвиняемая причинила ТСЖ материальный ущерб на общую сумму более одного миллиона рублей», — говорится в сообщении УМВД. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), оно направлено для рассмотрения в Кетовский районный суд. На имущество обвиняемой наложен арест.
Ранее URA.RU сообщало, что бухгалтера одного из ТСЖ Кургана приговорили к 3,5 года лишения свободы за кражу 180 тысяч рублей со счета товарищества. При этом женщина оказалась уже судимой за подобные преступления.