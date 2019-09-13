Обворовавшая жильцов бухгалтер курганского ТСЖ оказалась злостной рецидивисткой

Бухгалтер одного из курганских ТСЖ, укравшая со счета товарищества более 180 тысяч рублей, оказалась неоднократно судимой за подобные преступления. Суд признал ее виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Зауралья.
«В ходе судебного заседания установлено, что женщина, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления, используя свое служебное положение, перечислила с расчетного счета ТСЖ на свой личный счет денежные средства в общей сумме свыше 180 тысяч рублей», —рассказали в надзорном органе. 38-летняя жительница Кургана признана виновной в двух преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).
Подсудимая полностью признала свою вину и активно способствовала расследованию преступлений. Суд посчитал это смягчающими обстоятельствами. Женщину отправили в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с октября 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемая неоднократно похищала деньги с расчетного товарищества через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Всего ей удалось перевести на свой счет около 180 тысяч рублей. Помимо этого, в августе 2016 года она украла более пяти тысяч рублей, обоснованность списания которых объяснила покупкой электрооборудования. В качестве доказательства она предоставила копии товарных чеков, хотя на самом деле оборудование для ТСЖ не покупалось.