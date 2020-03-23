Пермские депутаты просят помочь им изолироваться

Журналистов попросили не приходить на заседание Пермской городской думы, которое состоится 24 марта. В пресс-службе думы рассказали URA.RU, что из-за коронавируса вводятся ограничения на число присутствующих в зале заседаний.
«В связи с коронавирусом и введением в Пермском крае режима повышенной готовности просим вас не присутствовать на заседании», — сообщили URA.RU в пресс-службе думы. Там пояснили, что трансляцию заседания в прямом эфире можно посмотреть на сайте представительного органа Перми.
Также уточняется, что в зал пленарных заседаний сможет попасть не более 50 человек. В их числе будет 36 депутатов, фотограф, два видеооператора, видеоинженер, представитель прокуратуры, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также докладчики.
URA.RU рассказывало, что депутаты краевого парламента разрешили себе проводить пленарные заседания и заседания комитетов удаленно. Из-за коронавируса с 15 марта в Пермском крае действует режим повышенной готовности. Всего в регионе подтверждено три случая заражения.