22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

Полицейский на Урале насмерть сбил женщину во время дежурства

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным пьяная женщина сама выскочила на дорогуФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В городе Алапаевске (Свердловская область) начальник изолятора временного содержания (ИВС) местного отдела внутренних дел старший лейтенант Михаил Соболев насмерть сбил женщину при проверке нарядов. О происшествии сообщил URA.RU информированный источник.

«Начальник ИВС Соболев был ответственным по ОВД, объезжал территорию — проверял наряды в вечернее время. При этом насмерть сбил женщину. По предварительным данным женщина была пьяна», — рассказал иснайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил ДТП. «Действительно, такое происшествие случилось в Алапаевске. Руководитель, о котором идет речь, возвращался в город с проверки. Женщина шла в попутном направлении спиной к водителю. Неожиданно она, не поворачиваясь лицом к машине, с поднятыми руками оказалась на проезжей части. Столкновения избежать не представлялось возможным, в такой ситуации может оказаться любой без исключения водитель. Полицейский сразу остановился, вызвал скорую помощь, но медики оказались бессильны. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД во главе с начальником отдела. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение. Установлено, что водитель был трезвым, находился при исполнении служебных обязанностей», — сообщил Валерий Горелых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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