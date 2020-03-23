Там семейная пара оказалась по решению местных властей Фото: инстаграм-аккаунт Анны Айкашевой (@gold_sta)

Жительница Нефтеюганска Анна Айкашева не смогла вернуться в Россию из путешествия по Азии и теперь находится в карантинной зоне во Вьетнаме, откуда ведет блог в Instagram, рассказывая о жутких условиях пребывания в стране. По ее словам, они с мужем единственные россияне, находящиеся сейчас внутри закрытой зоны в Хошимине.

«Душа нет, приходится мыться в тазиках, везде очень грязно. В помещениях душно, спим на жестких кроватях с циновками, без подушек и вообще не понимаем, что будет дальше», — рассказала югорчанка своим подписчикам.

В одном из последних опубликованных видео югорчанка рассказывает, что едой и водой они обеспечены, есть места для прогулок, а единственный их контакт с медиками выражается в измерении температуры тела.

Во Вьетнам Анна с мужем попала 18 марта, в тот день, когда власти этого государства приняли решение изолировать на 14 дней всех прилетающих иностранцев. Югорчане эту страну посетили проездом, по дороге в Россию, но теперь они вынужденно проведут там две недели. Поселили их, по словам девушки, в «каком-то бывшем военном училище» или как она еще его называет — «в бомжатнике» и теперь она ведет «блог о том, как не свихнуться среди чужих».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сейчас два официально зарегистрированных случая заражения коронавирусом. Оба больных путешествовали по Европе. Люди изолированы в сургутской больнице, за их состоянием следят врачи.