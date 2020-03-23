22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

Югорчане рассказали о жутких условиях во вьетнамском карантине. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Там семейная пара оказалась по решению местных властейФото: инстаграм-аккаунт Анны Айкашевой (@gold_sta)

Жительница Нефтеюганска Анна Айкашева не смогла вернуться в Россию из путешествия по Азии и теперь находится в карантинной зоне во Вьетнаме, откуда ведет блог в Instagram, рассказывая о жутких условиях пребывания в стране. По ее словам, они с мужем единственные россияне, находящиеся сейчас внутри закрытой зоны в Хошимине.

«Душа нет, приходится мыться в тазиках, везде очень грязно. В помещениях душно, спим на жестких кроватях с циновками, без подушек и вообще не понимаем, что будет дальше», — рассказала югорчанка своим подписчикам.

В одном из последних опубликованных видео югорчанка рассказывает, что едой и водой они обеспечены, есть места для прогулок, а единственный их контакт с медиками выражается в измерении температуры тела.

Во Вьетнам Анна с мужем попала 18 марта, в тот день, когда власти этого государства приняли решение изолировать на 14 дней всех прилетающих иностранцев. Югорчане эту страну посетили проездом, по дороге в Россию, но теперь они вынужденно проведут там две недели. Поселили их, по словам девушки, в «каком-то бывшем военном училище» или как она еще его называет — «в бомжатнике» и теперь она ведет «блог о том, как не свихнуться среди чужих».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сейчас два официально зарегистрированных случая заражения коронавирусом. Оба больных путешествовали по Европе. Люди изолированы в сургутской больнице, за их состоянием следят врачи.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...