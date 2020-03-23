Жительница Зауралья в поисках морга объехала несколько городов с телом умершего брата

Тело умершего не хотели принимать в курганских моргах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области жительницу Катайска, которая сопровождала тело брата, отправляли в разные города. Морги отказывались принимать умершего. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что у пожилой жительницы Катайска после длительной болезни умер брат. Но поместить тело мужчины в морг оказалось проблематично. «В Катайске нет морга, пришлось везти в далматовский. Оттуда его отправили в Шадринск, те вернули обратно в Катайск. Приехав в Катайск, позвонили в Далматово, и покойника всё-таки приняли в Далматово», — уточнила автор поста в группе «Типичный Катайск».

Женщина добавила, что за перевозку тела пенсионерке пришлось заплатить 12 тысяч рублей, но огорчило ее даже не это. «Плача говорит, что он за всю жизнь столько не проехал. Люди, что происходит вообще?» — написала она.

В Катайской ЦРБ по телефону подтвердили, что морг сейчас не работает. Причина в том, что нет врача, тела умерших отправляют в Далматовскую больницу.

Главврачи центральных районных больниц давать комментарии URA.RU отказались, отправив в департамент здравоохранения. В ведомство направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Катайской больнице не хватает хирургов. Работать остался только один специалист, который вынужден дежурить ночами и быть на приеме в поликлинике. Медики писали по этому поводу обращение премьеру РФ Михаилу Мишустину.