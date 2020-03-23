Украине предрекли гибель из-за коронавируса

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Аэропорт. Курган, аэропорт, сотовая связь, защитная маска, вирус, чемоданы
Украинцам предрекли «большие потрясения»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Украина может развалиться как государство из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. Такое опасение высказал украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире программы «Максимум» на телеканале «Наш».

«Нас могут ждать большие потрясения. <…> Я об этом говорю давно, я этого очень не хочу», — приводит его слова RNS. Журналист отметил, что Украина пока что не состоялась как государство. Гордон подчеркнул, что в последнее время в стране как будто все делается для того, чтобы этого вообще не произошло.

Журналист уверен, что Украину «разваливают» уже 29 лет, а кризис из-за коронавируса может стать последним ударом. По его словам, уже давно в стране разрушаются государственные институты.

Ранее власти Украины на две недели закрыли границы из-за пандемии коронавируса. Распоряжение вступило в силу 15 марта. По последним данным, в стране зафиксировано 47 случаев заражения инфекцией. От болезни на Украине скончались три человека, один сумел выздороветь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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