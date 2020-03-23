России предсказали глобальную экономическую депрессию

Цены на американскую нефть упали на 8% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

России придется пережить глобальную экономическую депрессию вместе с другими странами. Такое мнение озвучил в беседе с URA.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, комментируя нестабильную ситуацию на мировом рынке и очередное падение цен на нефть.

«Нам предстоит пережить глобальную депрессию вместе с остальным миром. У нас [в России] не будет такого панического обвала фондового рынка, новая волна девальвации у нас уже практически произошла. По мере того, как рынок будут снова заливать долларами, я не исключаю в течение года и укрепление рубля», — пояснил он.

Эксперт отметил, что вливание долларов на рынок произойдет из-за обвала фондовых рынков США. По его словам, именно рынок ценных бумаг в дальнейшем ждет резкое падение. «Вполне возможно, что рынок нефти уже в значительной мере выработал свои пределы падения», — добавил Колташов.

Экономист объяснил, что цены на нефть уже находятся в районе себестоимости для большинства поставщиков. По его словам, еще большее снижение цен приведет к невыполнению контрактов, а позднее и к дефициту нефти. В свою очередь фондовые рынки еще не достигли минимума 2009 года, и, учитывая нынешний биржевый индекс США (показатель, рассчитанный на основе значимых ценных бумаг — ред.) — 2300, можно ожидать трехкратное падение.

Ранее при открытии торгов после выходных мировые цены на нефть упали на 8%. Цена на нефть марки Brent составила 25,13 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI — 21,32 доллара за баррель.