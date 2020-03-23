22 марта 2020

Цены на нефть обвалились после выходных на 8-9%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, буровая вышка, добыча нефти, окружающая среда, нефтяная вышка, экология
Нефть марки Brent упала в стоимости на 8,2% после выходныхФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В начале новой недели цены на нефть упали на 8-9%. О такой ситуации на рынке свидетельствуют данные бирж.

Так, стоимость североморской нефти марки Brent упала ниже отметки 25,13 доллара за баррель. Падение стоимости составило свыше 8,2%.

«Цена фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 9,89% — до 21,32 доллара за баррель», — передает РИА «Новости».

Цены на нефть обвалились после выхода РФ из сделки со странами ОПЕК. Это моментально привело к падению курса рубля.

В правительстве РФ отрицают вину в обвале цен на нефть, указывая на «инициативу арабских партнеров». В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.

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Экономика
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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