Цены на нефть обвалились после выходных на 8-9%

Нефть марки Brent упала в стоимости на 8,2% после выходных
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
В начале новой недели цены на нефть упали на 8-9%. О такой ситуации на рынке свидетельствуют данные бирж.
Так, стоимость североморской нефти марки Brent упала ниже отметки 25,13 доллара за баррель. Падение стоимости составило свыше 8,2%.
«Цена фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 9,89% — до 21,32 доллара за баррель», — передает РИА «Новости».
Цены на нефть обвалились после выхода РФ из сделки со странами ОПЕК. Это моментально привело к падению курса рубля.
В правительстве РФ отрицают вину в обвале цен на нефть, указывая на «инициативу арабских партнеров». В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.