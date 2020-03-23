Для диабетиков и больных сердцем в Тюмень привезли тысячи пиявок

Пиявки будут использованы в лечебных целях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 5,5 тыс. пиявок прибыло в Тюмень из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом URА.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Пиявки будут использованы в лечебных целях.

«2,5 тысячи пиявок прибыли с биофабрики Санкт-Петербурга, еще 3 тысячи — из московского Международного центра медицинской пиявки. Живой груз доставлен в адрес Тюменского аптечного торгового дома. Оттуда пиявки разойдутся по медучреждениям области — гирудотерапия (лечение пиявками) давно уже пользуется популярностью у жителей региона», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В одном из медцентров Тюмени, предлагающих гирудотерапию в качестве услуги, агентству объяснили, что пиявки используются лечения широкого спектра заболеваний сердечнососудистой системы, диабета, гинекологии и пр. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально.

Сотрудники управления проверили прибывший груз. Нарушений в сопроводительных документах, гарантирующих ветеринарную безопасность, обнаружено не было.