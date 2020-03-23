Источник: режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлится до июня

В больницах ЯНАО остается 20 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специальный режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса может быть продлен в ЯНАО до конца мая, сообщают знакомые с ситуацией источники в регионе. Официально данную информацию власти подтвердить пока не готовы, однако косвенные признаки указывают на достоверность сообщений.

«Ямальские власти уже принципиально готовы к такому развитию событий, — сообщил собеседник агентства. — Однако на май запланировано достаточно много мероприятий федерального значения, поэтому приходится ожидать отмашки из Москвы». Речь идет, как рассказал источник, об ограничениях на 1 и 9 мая, а также на 31 мая — дату предварительного голосования «Единой России».

Кроме того, под вопросом остается голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Оно было назначено на 22 апреля, однако с мест сообщают, что даты с плакатов и билбордов начали исчезать. Что касается праймериз ЕР, то он состоится, однако голосование пройдет в электронной форме.

Получить оперативные комментарии у представителей ямальского правительства не удалось. Тем не менее, достоверность сообщения подтверждается тем, что АТК «Ямал» принимает у пассажиров купленные ранее билеты без штрафов и комиссий до 31 мая, а ЦИК РФ якобы пока не приняла решения по апрельскому голосованию.

Ранее URA.RU рассказывало о действующем в ЯНАО режиме повышенной готовности. По последним данным окружного оперативного штаба, опубликованным в каналах в Viber и Telegram, в регионе госпитализирован 21 человек, ранее контактировавший с заболевшими коронавирусом, более 300 человек находится на самоизоляции.