В Кургане начал повышаться уровень воды в Тоболе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана начал повышаться. Показатель уже превысил среднее значение, которое фиксируется на 23 марта в течение последних лет. Данные уровня воды в главной реке Кургана приведены на сайте мэрии.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 составляет 25 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки: +8 см», — говорится на сайте администрации города. Данные приводятся на основании замер на гидропосту.

По показателям сайта Allrivers.info, среднее значение реки Тобол в Кургане за последние 13 лет на эту дату составляет обычно — минус 2 см над «нулем поста». То есть на сегодня зафиксировано превышение среднего значения на 27 см.

В селе Звериноголовское, где Тобол обычно имеет наибольшие показатели по подъему воды, уровень реки ниже средних значений на 6 см — 211 см.

По прогнозу гидрометцентра России, в Курганской области в марте температура воздуха выше среднего на 2 С. При этом количество осадков прогнозируется в пределах нормы — 80 -120%.

Предварительные прогнозы говорят о том, что в регионе вероятно наводнение. Уровень воды в Тоболе достигнет в городе 820 см. Последний крупный паводок в Кургане был в 2016 году, когда вода добралась до отметки 807 см.