Ветераны МВД готовят акцию протеста возле правительства Югры

Ветераны МВД собираются митинговать в Ханты-Мансийске из-за угрозы выселения из служебного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорские ветераны МВД собираются устроить митинг возле здания правительства ХМАО из-за угрозы выселения из служебного жилья. Об этом URA.RU сообщил один из участников предполагаемой протестной акции Сергей Иванов.

«Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. После того, как мы заявили о проведении митинга в Сургуте, к ситуации подключились правозащитники, нас вызывали на личный прием к руководству полиции. Но пока решение, которое бы устраивало всех участников митинга, не найдено», — прокомментировал Иванов. Он также добавил, что в новой протестной акции готовы принять участие ветераны МВД не только из Сургута, но и Сургутского района, Нефтеюганска, Когалыма. Дата ее проведения пока обсуждается.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что полицейские после выхода на пенсию теряют право на проживание в служебном жилье. «УМВД России по ХМАО — Югре подано 37 исков о выселении бывших сотрудников УМВД России по г. Сургуту из общежития, по 20 искам Сургутским городским судом приняты решения о выселении из занимаемых жилых помещении, 12 исков находятся в стадии рассмотрения в суде первой инстанции. В отношении 5 граждан судом принято решение о проживании в общежитии до получения единовременной социальной выплаты», — заявили в пресс-службе окружной полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ветераны МВД организовывали митинг, поскольку после выхода на пенсию их просят освободить служебное жилье. А очередь на получение единовременной денежной выплаты, на которую имеют право сотрудники полиции, движется крайне медленно. В итоге, полицейским вместе с семьями фактически негде жить после освобождения комнат в общежитии.