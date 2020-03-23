Курганский детдом, где воспитателя подозревают в избиении детей, ждет проверка

СК организовал проверку после публикации новости URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском детском доме (Курганская область), сотрудника которого обвинили в том, что тот бил и оскорблял воспитанников, пройдет проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. В пресс-службе губернатора региона URA.RU сообщили, что сотрудник уволился.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — рассказали представители ведомства. Проверку также проводит главное управление соцзащиты населения Курганской области. «23 марта воспитатель, в отношении которого проводится проверка, уволился по собственному желанию, не дожидаясь результатов служебной проверки», — уточнили в пресс-службе.

Источник URA.RU сообщил, что воспитатель детского дома ночью материл и бил воспитанников. На аудиозаписи, которая есть в распоряжении агентства, были слышны оскорбления и звук удара. Мужчина на записи добавил, что подростки сбегают ночью и пьют алкоголь. Также в распоряжении редакции есть копия ответа из районной прокуратуры, где сказано, что в действиях воспитателя усматриваются признаки оскорблений и побоев. Обращение передали в полицию.

И.о. директора детского дома Тамара Шошина ответила URA.RU, что эта информация не соответствует действительности. Во время подготовки новости корреспондент направлял запрос в областной Следственный комитет.