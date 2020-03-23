Сотрудника курганского детдома обвинили в избиении воспитанников

Воспитателя Катайского детского дома (Курганская область) обвиняют в том, что он материл и бил воспитанников за непослушание. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
«Воспитатель Катайского детского дома в два часа ночи унижал и избивал воспитанников детского дома», — рассказал источник URA.RU. Он предоставил редакции аудиозапись, на которой, предположительно, воспитатель материт одного из подопечных, и слышен звук удара. Позже мужчина на записи добавил, что некоторые воспитанники убегают ночью из детдома и пьют алкоголь. Эта история, по словам источника, произошла чуть больше месяца назад. «Воспитатель не отрицает, что на записи он», — добавил источник.
По данному факту было написано обращение в прокуратуру Катайского района. Прошла проверка. Районная прокуратура ответила, что в действиях воспитателя усматриваются признаки оскорблений и побоев. Обращение передали в полицию. Копия документа находится в распоряжении редакции.
И.о. директора детского дома Тамара Шошина сообщила URA.RU, что история не соответствует действительности. В областной следственный комитет был направлен запрос. Воспитатель и уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
В 2019 году с Катайским детским домом было связано несколько скандалов. Предыдущего директора детского дома Артура Аверьянова подозревали в мошенничестве, а бывшие воспитанники обвинили одну из воспитательниц в сексуальных домогательствах.