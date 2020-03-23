Три свердловских депутата отправлены на самоизоляцию

Парламентариям будут чистить воздух в зале заседаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Депутаты Заксобрания Свердловской области не смогут принять участие в 42 заседании регионального парламента 24 марта из-за того, что находятся на самоизоляции, сообщил собеседник URA.RU.

«Владимир Никитин вернулся из Таиланда, за пределами страны отдыхали Александр Серебренников и Евгений Зяблицев. Они пересекли границу после срока [определенного Роспотребнадзором] и по закону обязаны самоизолироваться на две недели», — знает собеседник.

Спикер Людмила Бабушкина подтвердила URA.RU, что три парламентария не будут присутствовать на заседании: «Александр Серебренников и Владимир Никитин находятся в отпуске, Евгений Зяблицев сообщил, что не сможет присутствовать в связи с производственной необходимостью».

Александр Серебренников и Евгений Зяблицев не ответили на звонок URA.RU; Владимир Никитин отказался подтвердить или опровергнуть, что находился в Таиланде, но уточнил, что его отпуск заканчивается через полторы недели.

Ранее URA.RU сообщало, что заседание 24 марта может не состояться из-за указа главы региона Евгения Куйвашева от 12 апреля, которым он запретил проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Спикер Заксобрания подтвердила, что депутаты все же соберутся. По ее словам, приняты все меры для защиты сотрудников, которые работают в здании — в частности, установлены средства для дезинфекции рук и аппараты, которые будут очищать воздух в залах перед заседаниями.