Глава пермского минздрава лишилась первого заместителя

От министра Оксаны Мелеховой ушел Шамиль Биктаев Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Уволился первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев, сообщил URA.RU источник в краевой администрации. Он рассказал, что с 23 марта Биктаев больше не работает в министерстве.

«Биктаев ушел», — сообщил URA.RU инсайдер, подтвердив информацию о грядущей отставке. В пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья данную информацию не подтверждают, говорят, что Биктаев находится в отпуске.

Биктаев был назначен на должность в январе 2018 года. Он считается соратником экс-советника губернатора Пермского края Анатолия Зубарева, который оставил свой пост сразу после назначения врио главы региона Дмитрия Махонина. Биктаев уже работал на госслужбе в 2000-х, затем перешел в корпорацию «Медлайф».