СМИ: молодая возлюбленная Петросяна родила ему ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Роды прошли в одном из медицинских центров ДубаяФото: Сергей Леонов © URA.RU

У юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. Сообщается, что роды Брухуновой приняли врачи одного из главных медицинских центров Дубая.

«Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — приводит «Пятый канал» слова собеседников из близкого окружения супругов. Журналисты предполагают, что юморист и его помощница могли воспользоваться услугами суррогатной матери, так как до этого Брухунова часто выкладывала фото в одежде. Это уже второй ребенок для Евгения Петросяна, для Брухуновой он стал первенцем.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что Петросян и его возлюбленная поженились, напоминает агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Культура Юмор Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...