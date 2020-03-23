СМИ: молодая возлюбленная Петросяна родила ему ребенка

Роды прошли в одном из медицинских центров Дубая
У юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. Сообщается, что роды Брухуновой приняли врачи одного из главных медицинских центров Дубая.
«Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — приводит «Пятый канал» слова собеседников из близкого окружения супругов. Журналисты предполагают, что юморист и его помощница могли воспользоваться услугами суррогатной матери, так как до этого Брухунова часто выкладывала фото в одежде. Это уже второй ребенок для Евгения Петросяна, для Брухуновой он стал первенцем.
В декабре прошлого года СМИ сообщали, что Петросян и его возлюбленная поженились, напоминает агентство Nation News.