Праймериз «Единой России» пройдут раньше из-за коронавируса

«Единая Россия будет выбирать кандидатов в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Праймериз «Единой России», в ходе которых определятся участники выборов 13 сентбря, пройдут 25—31 мая. Решено было начать их на неделю раньше, поскольку из-за коронавируса внутрипартийное голосование будет проводиться только в интернете, сообщил URA.RU высокопоставленный источник в ЕР. Ранее планировалось, что праймериз пройдут в очной форме в один день — 31 мая.

«С учетом распространения коронавируса принято решение не рисковать здоровьем людей и перенести все мероприятия праймериз в онлайн. Внутрипартийное голосование по кандидатурам в органы местного самоуправления пройдут по четвертой модели — в нем будут участвовать только члены ЕР. А праймериз по выбору кандидатов регионального уровня — по первой модели, согласно которой участвовать могут все желающие. В онлайне будут дебаты, обсуждение программ и само голосование. Праймериз пройдут с 25 по 31 мая. Официально решение на этой неделе утвердят на заседании президиума генсовета партии», — добавил инсайдер. В пресс-службе партии заявили, что дают комментарии только по запросу.

В Челябинской и Курганской областях, а также в ЯНАО осенью пройдут выборы в Законодательные собрания регионов и облдумы. В Пермском крае и ХМАО — выборы губернатора. В Свердловской и Тюменской областях — довыборы в Заксобрания регионов. Обсуждался также вариант проведения осенью досрочных выборов в Госдуму РФ, однако официально никаких решений об этом не принято.