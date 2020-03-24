Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение про принадлежность Крыма и опубликовал его на своей странице в Instagram. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту.
«Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш», — пишет Шнуров. Певец также намекнул на «рабское единство и строй фальшивых голосов». Музыкант говорит о том, что большинство россиян не допускают, что могут существовать разные точки зрения.
Шнуров отмечает, что в Крыму не открывается ни один серьезный бизнес и многие товары стоят дороже. Артист обращает внимание на то, что санкции против России, которые введены после вхождения полуострова в состав РФ, лежат на людях. «Ударят (слово изменено — прим. ред.) за слово без прелюдий. А так, конечно, весь мир наш», — заключает певец.
Депутат Бальбек не согласен со Шнуровым. Он в стихах согласился, что цены в Крыму выше и бизнес плохо развит. Помимо этого он добавил, что выбор заправок на полуострове не большой. «Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе… Что ж мир об этом никому не говорит? Нет, мир не наш, а наша лишь Россия», — приводит слова депутата «