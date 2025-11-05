Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В московском метро появился поезд со Смешариками

05 ноября 2025 в 16:39
Поезд с героями мультиков будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до мая 2026 года

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

На Арбатско-Покровской линии столичной подземки начал работу специальный состав, оформленный изображениями героев популярных мультипликационных сериалов. Туда вошли, в частности, герои мультфильма «Смешарики». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«По Арбатско-Покровской линии начал курсировать тематический поезд с героями мультсериалов. В вагонах анимационные персонажи рассказывают детям увлекательные факты из области науки и искусства», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что помимо героев Смешариков там будет множество других известных детям персонажей.

В салонах вагонов пассажиры смогут увидеть героев известных анимационных проектов, среди которых «Фиксики», «Детектив Финник», «Малышарики», «Бодо Бородо» и ряд других мультипликационных сериалов. В составе тематического поезда персонажи делятся с пассажирами информацией о достижениях науки, музыкальных инструментах и процессах, происходящих в природе.

Юные пассажиры смогут получить ответы на такие вопросы, как история создания кукурузных хлопьев, каковы параметры крупнейшего в мире живописного полотна, каким образом фламинго приобретают розовую окраску, а также узнают о районе Антарктиды, где снежный покров отсутствует на протяжении 2 миллионов лет. Проект реализован при участии департамента транспорта столицы. Состав будет осуществлять движение по Арбатско-Покровской линии метрополитена на протяжении полугода — до мая 2026 года включительно.

