Террорист протаранил толпу во Франции, ранены десять человек

Подозреваемый был задержан на месте без оказания сопротивления (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На острове Олерон (Франция) в департаменте Приморская Шаранта автомобилист намеренно протаранил толпу людей. Пострадали десять человек. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

«В среду утром автомобилист умышленно наехал на нескольких человек на острове Олерон, в результате чего десять человек получили ранения», — пишет Le Parisien. По данным издания, водитель перед совершением наезда выкрикивал фразу «Аллаху акбар». Подозреваемый, являющийся гражданином Франции, был задержан на месте без оказания сопротивления. В момент задержания он предпринимал попытку поджечь свой автомобиль.