Террорист протаранил толпу во Франции, ранены десять человек
Подозреваемый был задержан на месте без оказания сопротивления (архивное фото)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
На острове Олерон (Франция) в департаменте Приморская Шаранта автомобилист намеренно протаранил толпу людей. Пострадали десять человек. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
«В среду утром автомобилист умышленно наехал на нескольких человек на острове Олерон, в результате чего десять человек получили ранения», — пишет Le Parisien. По данным издания, водитель перед совершением наезда выкрикивал фразу «Аллаху акбар». Подозреваемый, являющийся гражданином Франции, был задержан на месте без оказания сопротивления. В момент задержания он предпринимал попытку поджечь свой автомобиль.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о тяжести последствий атаки. Согласно его заявлению в социальной сети X, двое из десяти пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии.
