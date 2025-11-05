Логотип РИА URA.RU


Террорист протаранил толпу во Франции, ранены десять человек

05 ноября 2025 в 16:33
Подозреваемый был задержан на месте без оказания сопротивления (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На острове Олерон (Франция) в департаменте Приморская Шаранта автомобилист намеренно протаранил толпу людей. Пострадали десять человек. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

«В среду утром автомобилист умышленно наехал на нескольких человек на острове Олерон, в результате чего десять человек получили ранения», — пишет Le Parisien. По данным издания, водитель перед совершением наезда выкрикивал фразу «Аллаху акбар». Подозреваемый, являющийся гражданином Франции, был задержан на месте без оказания сопротивления. В момент задержания он предпринимал попытку поджечь свой автомобиль.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о тяжести последствий атаки. Согласно его заявлению в социальной сети X, двое из десяти пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии.

