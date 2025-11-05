В Пскове в частном доме сгорели семь взрослых собак и пять щенков
Погибших животных в Пскове обнаружили при тушении пожара
Фото: Илья Московец © URA.RU
Семь взрослых собак и пять щенков погибли при пожаре на улице Шоссейной в Пскове 4 ноября. Погибших животных обнаружили при борьбе с огнем. Пострадавший мужчина получил большие ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«Позднее поступило сообщение о возгорании на улице Шоссейная в Пскове. К сожалению, при ликвидации пожара обнаружено 12 погибших собак», — сообщили в МЧС по Псковской области. Также говорится о пострадавшем мужчине 1969 года рождения, он доставлен в медучреждение. Предварительной причиной пожара могла стать разгерметизация бытового газового баллона.
В результате возгорания полностью выгорели внутренние помещения жилого строения общей площадью 48 квадратных метров, огнем была уничтожена кровельная конструкция. Огонь также перекинулся на хозяйственное строение площадью 16 квадратных метров. Частичные повреждения получил расположенный по соседству двухэтажный жилой дом. Ликвидацией возгорания занимались девять сотрудников МЧС России с использованием четырех единиц пожарной техники.
