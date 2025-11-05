В Пскове в частном доме сгорели семь взрослых собак и пять щенков

Погибших животных в Пскове обнаружили при тушении пожара Фото: Илья Московец © URA.RU

Семь взрослых собак и пять щенков погибли при пожаре на улице Шоссейной в Пскове 4 ноября. Погибших животных обнаружили при борьбе с огнем. Пострадавший мужчина получил большие ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Позднее поступило сообщение о возгорании на улице Шоссейная в Пскове. К сожалению, при ликвидации пожара обнаружено 12 погибших собак», — сообщили в МЧС по Псковской области. Также говорится о пострадавшем мужчине 1969 года рождения, он доставлен в медучреждение. Предварительной причиной пожара могла стать разгерметизация бытового газового баллона.