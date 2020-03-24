В России начали выздоравливать больные коронавирусом

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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, врач, исследование, репродуктивная медицина
Губернатор поблагодарил красноярских врачей за работуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Красноярском крае трое зараженных коронавирусом вылечились от болезни. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс в своем Instagram.

«Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса», — говорится в сообщении. Отмечается, что анализы россиян показали, что у них больше нет вируса. Теперь они полностью здоровы. Усс поблагодарил красноярских врачей.

По последним данным, в Красноярске коронавирус зафиксирован у шести жителей. Всего в России болезнь нашли у 441 человека. Случаи вируса встречаются в 18 регионах России, передает «Национальная служба новостей». В мире вирусом больны 381 тысяча человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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