В России начали выздоравливать больные коронавирусом

Губернатор поблагодарил красноярских врачей за работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Красноярском крае трое зараженных коронавирусом вылечились от болезни. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс в своем Instagram.

«Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса», — говорится в сообщении. Отмечается, что анализы россиян показали, что у них больше нет вируса. Теперь они полностью здоровы. Усс поблагодарил красноярских врачей.

По последним данным, в Красноярске коронавирус зафиксирован у шести жителей. Всего в России болезнь нашли у 441 человека. Случаи вируса встречаются в 18 регионах России, передает «Национальная служба новостей». В мире вирусом больны 381 тысяча человек.