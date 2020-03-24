В России ужесточат ответственность за нарушение карантина по коронавирусу

Михаил Мишустин поручил придумать ответственность не только для физических, но и для юридических лиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким ведомствам до 25 марта предостаивть предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Это следует из информации, размещенной на сайте правительства РФ.

«Минюсту России, МВД России, Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения», — говорится в сообщении. Отмечается, что также можно будет предложить уже проекты нормативных актов. Ответственность за нарушение карантина хотят ужесточить как для физических, так и для юридических лиц.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позже география болезни значительно расширилась. Сейчас более 90% всех зараженных коронавирусом нового типа в Китае выздоровели, пишет сайт argumenti.ru. В России коронавирусом заражен 441 человек.