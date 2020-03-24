На Урале женщина обвинила таксиста в изнасиловании и стала обвиняемой по уголовной статье

Расследование показало, что жертвой преступления стал сам таксист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Аше Челябинской области девушка обвинила водителя такси в попытке изнасилования, сообщили URA.RU в региональной прокуратуре. В ходе расследования она оказалась фигуранткой уголовного дела.

Заявление в полицию горожанка подала после того, как поругалась с водителем, приехавшим ночью к местному развлекательному заведению. В ходе расследования оказалось, что таким образом она решила отомстить мужчине за возникший конфликт.

Теперь ей предстоит сразу два судебных разбирательства. «Прокурор города утвердил обвинение по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), а водитель такси заявил гражданский иск о возмещении морального ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Только в рамках уголовного дела уралочке грозит штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Во сколько Ашинский городской суд оценит потери таксиста, признанного потерпевшим, выяснится в ходе разбирательства.