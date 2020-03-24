23 марта 2020

Как работает уральская лаборатория по выявлению коронавируса. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория в Екатеринбурге полностью оборудована для исследований на коронавирусФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловская лаборатория «Центр гигиены и эпидемиологии» в Екатеринбурге начала круглосуточно обрабатывать анализы на коронавирус. В сутки специалистам поступает по 700 проб со всех городов области, с каждым днем это количество растет, сообщила URA.RU заместитель главврача лаборатории Ирина Чистякова.

«Мы вышли на мощность в 700 проб в сутки — это пробы, поступающие со всей области. Поставки реагентов [для выявления коронавируса] идут напрямую из Новосибирска, двухнедельную потребность мы всегда имеем в запасе», — заявила Чистякова. По ее данным, днем ранее в лабораторию поступило 500 образцов. На текущий момент «Центр гигиены и эпидемиологии» провел более 8200 исследований на определение коронавируса. Специалисты стараются давать заключение прямо в день поступления пробы.

Материалы в лабораторию доставляют курьеры со всей области. Образцы хранятся в специальных герметичных сумках. В целях безопасности пробы передают на исследование через отдельный вход в лабораторию: там оборудовано окно с двойным стеклом, через которое медикам в противочумных костюмах передают мазки. Затем специалисты приступают к исследованию.

По словам Чистяковой, лаборатория в Екатеринбурге дает точный результат. Если заключение отрицательное, с крайне высокой долей вероятности, человек не болен коронавирусом, и его пробу необязательно перепроверять. Однако Чистякова признает, что в новосибирской лаборатории «Вектор», которая назначена референс-лабораторией по коронавирусу, диагностика проходит точнее. Чистякова не исключает, что при необходимости «Центр гигиены и эпидемиологии» тоже может получить статус референс-лаборатории: «Технологически мы к этому готовы».

На сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждены девять случаев коронавируса. Всего в России болеет свыше 430 человек.

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В лабораторию пробы доставляют курьеры — в специальных герметичных сумках
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Результат исследования становится известен в течение шести часов, поэтому больные узнают о своем диагнозе в день сдачи анализа
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Специалисты соблюдают все меры предосторожности и работают с образцами только в противочумных костюмах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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