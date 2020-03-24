Поклонская вызвалась контролировать борьбу с коронавирусом

Наталья Поклонская считает, что люди не понимают, с чем столкнулись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила россиян сообщать ей, если им не оказали нужную медицинскую помощь и отказали в анализе на коронавирус. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

«Прошу указать всю необходимую информацию и обстоятельства инцидента. В ответ я буду писать депутатские запросы, чтобы люди не оставались без медицинской помощи, вынужденные посещать работу и заражать других», — написала депутат. Поклонская попросила присылать ей письма с рассказами об обстоятельствах инцидентов на электронную почту.

По ее словам, в ситуации пандемии коронавируса необходимо, чтобы региональные власти демонстрировали серьезное и грамотное отношение. Поклонская уверена, что болезнь представляет собой общую проблему для всего человечества. Она призналась, что ей кажется, будто люди до конца не понимают, с чем столкнулось и как этому противостоять. Депутат заявила, что важно не допустить массового заражения коронавирусом. По ее словам, в этом могут помочь «карантин, дисциплина и уважение друг к другу».

Ранее в России выписали четырех пациентов, переболевших коронавирусом. Трое из них вышли из больницы в Красноярском крае и еще один в Кемеровской области, передает RNS . Всего в РФ выявлено 438 случаев заболевания, 71 — за последние сутки. Пациентов, умерших от коронавируса, в стране нет.