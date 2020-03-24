Мэр Перми Дмитрий Самойлов нашел себе преемника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов сменил своего первого заместителя. На место Виктора Агеева назначен топ-менеджер компании «НОВОГОР-Прикамье» Сергей Касаткин, которого называют человеком из команды губернатора края Дмитрия Махонина.

«Сергей Валерьевич принесет серьезную пользу городской команде. Учитывая, что начали подготовку к изменению стратегии развития города, он и здесь найдет себе применение», — заявил мэр Перми Дмитрий Самойлов, представляя своего первого заместителя думе.

Депутаты поддержали инициативу мэра. Касаткин будет отвечать за вопросы подготовки города к 300-летию Перми. «Касаткин, по сути, берет под контроль все ключевые направления в городе, связанные с подготовкой к 300-летию (будет в 2023 году). Стоит обратить внимание на то, что депутаты ему задавали много вопросов, даже по блокам, за которые он не отвечает. Это очень важный момент. Ни к одному первому заму при утверждении столько вопросов не было. Депутаты считают, что Касаткин — это будущий мэр, и спрашивали его как мэра», — обращает внимание источник URA.RU в структурах власти.

URA.RU рассказывало, что Касаткин является ставленником главы Прикамья Дмитрия Махонина.