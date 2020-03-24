Ямальским школьникам раздадут гаджеты, чтобы они не выходили из дома

Начиная со 2 апреля для школьников будут организованы онлайн-уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учащихся средних школ Ямала, переведенных на дистанционное обучение, обеспечат всем для этого необходимым, сообщили URA.RU знакомые с ситуацией источники. Школьникам, у которых нет дома компьютеров с выходом в интернет, гаджеты выдадут в учебных заведениях.

«Уже известно, что после окончания каникул 2 апреля школьники продолжат дистанционное обучение, — сообщил собеседник агентства. — Детям, которые не имеют дома необходимого оборудования, школы будут выдавать на время удаленного обучения гаджеты». Информацию подтвердили в окружном правительстве, однако подробности раскрыть не смогли.

По информации мэрии Салехарда, комплекты для онлайн-обучения, включающие в себя ноутбуки, наушники и микрофоны, будут выдаваться во временное пользование при необходимости — школы готовы предоставить порядка тысячи таких комплектов. Дистанционное обучение будет в большей части состоять из уроков в режиме онлайн. Занимаясь из дома, ученикам придется слушать объяснения учителя, а затем писать тестовые задания на закрепление материала.

Записанные аудио и видео уроки будут распространены в создаваемых группах в мессенджерах. Там же, по согласованию с учителями, можно будет получать задания и отправлять выполненные работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции ямальских школьников досрочно распустили на каникулы. В регионе действует режим повышенной готовности, властями предпринимаются особые меры безопасности, на сегодняшний день не допущено ни одного случая заражения Covid-19.