Это произошло после госпитализации двух человек, вернувшихся из Испании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урала в 25-этажном доме на улице Машинной введен карантин по коронавирусу. Об этом URA.RU сообщили жильцы «высотки», в которой более 200 квартир. На доме появилось объявление со словами: «С 24 марта в связи с угрозой эпидемии коронавируса дом находится на карантине», подписанное управляющей компанией «Чкаловская».

Карантин объявили после госпитализации двух человек, вернувшихся из Испании. «Накануне вечером люди в защитных костюмах увезли на скорой двоих человек, вернувшихся 19 марта из Испании, — рассказал агентству житель дома Вячеслав. — Видимо, у них подтвердился диагноз. Сегодня с утра пришли из детской поликлиники. У тех детей, у кого есть признаки ОРВИ, взяли мазок из горла. А потом пришли из взрослой поликлиники и переписали всех проживающих. Сказали, если появятся признаки ОРВИ, — звонить. Тем, кого не было дома, воткнули в дверь оповещения».

В свердловском оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса отметили, что пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе по-прежнему девять человек. «В подъездах многоквартирных домов массово начали появляться объявления о якобы введенном карантине из-за COVID-19, — сообщили в оперштабе. — Госжилинспекция ГЖИ проводит разъяснительную работу с УК и ТСЖ — их предупреждают о недопустимости распространения не соответствующей действительности информации. Нельзя вводить в заблуждение жильцов. Такие действия могут повлечь ответственность».

По разъяснению оперативного штаба, Роспотребнадзор не вводит карантин в подъездах многоквартирных домов — их жильцы могут находиться лишь под медицинским наблюдением. «Они могут свободно перемещаться, но должны сообщать о своем состоянии медикам — это стандартная процедура, — рассказали в штабе. — Поводов для тревоги у людей, находящихся под наблюдением медиков, как и у жильцов других подъездов и окрестных домов, нет. Сегодня можно встретить медиков в специальных защитных костюмах. Это одна из мер безопасности, и это не значит, что кто-либо из ваших соседей имеет подтвержденный диагноз».

В управляющей компании «Чкаловская», в свою очередь, заявили, что никакого объявления на доме не висит. «Наши специалисты приехали, проверили — нет там никакого объявления», — сообщил сотрудник коммунальной компании.

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Объявление, которое появилось в доме Фото: Вячеслав Пестриков

Объявление появилось после госпитализации двух человек, вернувшихся из Испании Фото: Вячеслав Пестриков

После этого медики осмотрели всех детей в доме. У кого были признаки ОРВИ — взяли мазок Фото: Вячеслав Пестриков