Власти Нижнего Тагила протестируют новый формат работы на фоне коронавируса

Администрация Нижнего Тагила перейдет на частично дистанционный режим работы для профилактики распространения коронавируса, сообщил URA.RU глава города Владислав Пинаев. Кроме того, в Нижнем Тагиле в ближайшее время будет создан профильный оперативный штаб. Предполагается, что решение о переводе части сотрудников администрации на удаленную работу примут на первом заседании штаба 25 марта.
«Сегодня создается отдельный штаб, который возглавлю я. В штаб войдут мои заместители, руководители двух-трех городских медицинских учреждений, включая инфекционную больницу и обязательно детскую, представители полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, который располагает достоверной информацией», — рассказал Пинаев. Также он отметил, что штаб будет работать в суженном и расширенном форматах.
Мэр подчеркнул, что сейчас в городе действуют несколько рабочих групп по отдельным направлениям. «Но мы эту работу просто централизуем, утвердим план мероприятий [по профилактике инфекции]. В данном случае лучше перестраховаться, чтобы в полной мере обеспечить безопасность людей», — объяснил Пинаев. На текущий момент в Нижнем Тагиле не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Горожане, вернувшиеся из-за границы, находятся на карантине.
Как писало URA.RU, ранее на частично дистанционный режим работы перешли администрация Екатеринбурга и гордума, а также свердловское правительство. В Свердловской области официально подтверждены девять случаев коронавируса.