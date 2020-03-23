Мэрия Екатеринбурга и и гордума проработают в частично дистанционном режиме как минимум до 15 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Екатеринбурга перейдет на частично дистанционный режим работы, сообщил URA.RU источник в администрации. Кроме того, как минимум до 15 апреля будут отменены все очередные заседания гордумы, а также заседания комиссий, рассказал агентству спикер гордумы Игорь Володин. По словам собеседников URA.RU, такие меры предприняты в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса в уральской столице.

Как рассказал источник URA.RU, о частичном переходе на дистанционную работу мэр Александр Высокинский объявил на совещании, которое проходит в администрации в эти минуты. Кого именно коснутся нововведения, пока не ясно, однако известно, что в таком режиме администрация проработает как минимум до 15 апреля.

«Мы также приостанавливаем заседания в городской думе — соответственно, не состоятся комиссии, назначенные на эту неделю, и заседание, намеченное на 31 марта. До 15 апреля мы будем работать в таком режиме, а дальше посмотрим. Я так понимаю, это желание губернатора», — рассказал Володин. Помимо этого, он сообщил, что в гордуме прекращается «живой» прием граждан, вместо него будет задействована работа в онлайн-формате.

В пресс-службе администрации заявили, что не знают о решении главы города о частичном переходе на удаленную работу.

Как писало URA.RU, ранее глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. В частности, до 12 апреля запрещено проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек. Через некоторые время аналогичные ограничения в Екатеринбурге ввел Высокинский.