Губернатор Комарова взяла пример с мэра Собянина в борьбе с коронавирусом

Губернатор Югры ввела новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала пенсионеров старше 65 лет и детей соблюдать домашний режим из-за угрозы заболевания коронавирусом. Такое заявление глава региона сделала во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с этим заболеванием, передает корреспондент URA.RU.

«В автономном округе проживают 110 тысяч человек в возрасте 65+. Эти люди в первую очередь включаются в группу риска. Призываю вас, югорчане, без необходимости не покидать жилые помещения», — заявила губернатор. Она уточнила, что исключение составляют лишь работники сферы здравоохранения, а также руководители и сотрудники учреждений и организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Особый акцент сделала в своей речи Комарова и на безопасности детей. Только школьников в Югре проживают более 50 тысяч. Они, по статистике Всемирной организации здравоохранения, хоть и не входят в группу риска, но, тем не менее, тоже могут являться переносчиками заболевания. «Призываю обеспечить нахождение детей дома во время каникул и во время карантина, сократить личное общение друг с другом», — заявила губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин запретил пенсионерам свыше 65 лет выходить на улицу из-за угрозы заболевания коронавирусом. В Югре из-за борьбы с этой болезнью с 18 марта введен режим повышенной готовности.