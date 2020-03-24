Пассажирские самолеты в Тобольске начнут принимать уже в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В строящемся аэропорту Тобольска приняли первый, пока технический рейс. Об этом URA.RU сообщили в администрации Тобольска.

«Мы рады, что все идет по плану», — отметили в пресс-службе администрации. Первый самолет Ан-148 прибыл в Тобольск из московского Внуково, откуда вылетел в 9 часов.

«На новую посадочную полосу борт сел в 13:57 по местному времени», — сообщили в пресс-службе компании СИБУР, занимающейся строительством тобольского аэропорта. Как уточнили на предприятии, в 2020 году также будут осуществлены еще несколько технических рейсов. Пассажирские самолеты начнут принимать уже в 2021 году — когда будет достроен аэровокзал.

Ранее URA.RU сообщало, что 2 марта посадочную полосу нового аэропорта проверяли с помощью самолета-лаборатории. Тобольский аэропорт будет рассчитан на прием самых популярных пассажирских самолетов Airbus A320 и Boeing 737. К строительству вокзала планируется приступить во втором квартале 2020 года. Планируется, что полностью он будет сдан к концу года. Размер инвестиций в аэропорт Тобольска оценивают в размере от 8 до 18 млрд рублей.