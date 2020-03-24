В России за нарушение карантина хотят давать до семи лет тюрьмы

Наказанием за несоблюдение карантина может стать лишение свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За нарушение карантина из-за коронавируса россиян могут сажать в тюрьму на срок до семи лет. С соответствующим предложением выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет», — сообщается на сайте Госдумы.

За нарушение карантина в целях умышленного создания угрозы массовых заболеваний или в случае, если оно повлечет по неосторожности смерть человека, предлагается наказывать штрафом до двух миллионов рублей, запретом занимать определенные должности или ограничением свободы до пяти лет. В том случае, если нарушения приведут к массовому заболеванию или отравлению, наказанием станет штраф до миллиона рублей, запрет занимать определенные должности или ограничение свободы до трех лет.

Уточняется, что совет Госдумы обсудит предложенные поправки 25 марта. Пленарное заседание состоится 31 марта, пишет News.ru .

В России уже есть возбужденные дела в отношении людей, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса. Уголовное дело уже было возбуждено против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая завезла коронавирус из Испании и отказалась уйти на двухнедельный карантин. Также к ответственности привлекут россиянку, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе в России.