На Ставрополье возбудили дела против нарушителей карантина по коронавирусу

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
За нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказаниеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди, нарушившие режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, привлекаются к ответственности. Правоохранительные органы в Ставропольском крае уже возбудили дела, рассказал зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

«Уже есть возбужденные дела», — приводит слова Скворцова «Интерфакс». Как отмечает Скворцов, совету известно, где проживает каждый человек, прибывший из-за границы в разгар пандемии коронавируса. По его словам, они находятся на самоизоляции, за нарушение которой предусмотрено административное и уголовное наказание. Однако какие именно дела возбуждены в Ставропольском крае, Скворцов не уточнил.

Главный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова, которая заразилась в Испании коронавирусом, нарушила карантинный режим после поездки. За это время она контактировала с сотнями людей. Сейчас инфекционист находится в реанимации с двусторонней пневмонией. По данным на 20 марта, в России зарегистрировано 253 случая заражения COVID-19, передает портал VSE42.RU.

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