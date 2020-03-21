На Ставрополье возбудили дела против нарушителей карантина по коронавирусу

Люди, нарушившие режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, привлекаются к ответственности. Правоохранительные органы в Ставропольском крае уже возбудили дела, рассказал зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.
«Уже есть возбужденные дела», — приводит слова Скворцова «Интерфакс». Как отмечает Скворцов, совету известно, где проживает каждый человек, прибывший из-за границы в разгар пандемии коронавируса. По его словам, они находятся на самоизоляции, за нарушение которой предусмотрено административное и уголовное наказание. Однако какие именно дела возбуждены в Ставропольском крае, Скворцов не уточнил.
Главный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова, которая заразилась в Испании коронавирусом, нарушила карантинный режим после поездки. За это время она контактировала с сотнями людей. Сейчас инфекционист находится в реанимации с двусторонней пневмонией. По данным на 20 марта, в России зарегистрировано 253 случая заражения COVID-19, передает портал VSE42.RU.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «