Москва призвала приостановить войны в мире из-за пандемии

Кроме того, в МИД считают, что нужно ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу «без каких-либо политических предусловий» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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МИД РФ призывает стороны региональных вооруженных конфликтов остановить боевые действия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с распространением коронавируса во всем мире МИД России призывает стороны региональных вооруженных конфликтов остановить боевые действия», — пишет «ИнтерФакс». Кроме того, нужно ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу «без каких-либо политических предусловий», отметили в ведомстве. В сообщении говорится о том, что такая поддержка должна быть направлена на спасение людей, которые находятся в бедственном положении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» (G20) снять действующие санкции в отношении других государств для борьбы с пандемией коронавируса. В частности, он предложил пересмотреть вопросы ограничения передвижений между странами, которые могут повлиять на поставки медицинского оборудования, лекарств и других товаров, которые нужны для борьбы с пандемией. Москва поддержала призыв Антониу Гутерриш, отметив, что у людей в «горячих точках» нет доступа к лекарствам и квалифицированной медпомощи. На фоне пандемии это может привести к мировой гуманитарной катастрофе.

По данным портала Сoronavirus-monitor, на настоящий момент в мире уже более 415 тысяч зараженных коронавирусом. Выздороветь удалось более 105 тысячам человек, погибли около 18 тысяч.