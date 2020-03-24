Мария Захарова предложила вводить наказывать страны, которые откажутся снять санкции для борьбы с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» (G20) снять действующие санкции в отношении других государств для борьбы с пандемией коронавируса. Такая инициатива содержится в письме, которое было распространено лидерам G20.

«Я призываю к тому, чтобы снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции», — приводит ТАСС слова Гутерриша. В частности, генсек предложил пересмотреть вопросы ограничения передвижений между странами, которые могут повлиять на поставки медицинского оборудования, лекарств и других товаров, которые нужны для борьбы с пандемией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала эту идею, но при этом предложила ее доработать. «Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», — написала дипломат на своей странице в Facebook.