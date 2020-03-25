Кинотеатры ответили на распоряжение закрыть залы в регионах из-за коронавируса

Кинотеатры готовы закрыть залы по указу властей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы кинотеатров поддержали решение правительства, которое рекомендовало регионам закрыть развлекательные центры из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказали сами представители компаний.

Так, в пресс-службе кинотеатров объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») сообщили, что безопасность посетителей считается приоритетом в компании, поэтому она готова выполнить требования региональных властей. «В сложившейся ситуации кинотеатры объединенной сети ждут от региональных органов исполнительной власти соответствующих постановлений, подготовленных на основании поручения правительства», — приводит РБК сообщение пресс-службы.

В сети «Каро» журналистам агентства сказали, что поддерживают решение оперативного штаба и ожидают соответствующего указа от власти. При этом представители обеих компаний подчеркнули, что ожидают от правительства поддержки индустрии, поскольку длительного простоя кинотеатры «просто не выдержат».

Ранее, как напоминает RT, вице-премьер Татьяна Голикова дала губернаторам российских регионов распоряжение закрыть все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры для детей из-за распространения коронавируса. По данным сайта Coronavirus-monitor.ru, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило отметку в 417 тысяч человек. Больше 18 тысяч скончались, более 105 тысячам удалось выздороветь.