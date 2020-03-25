В Краснодаре устраивают «коронавечеринки» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Краснодаре на фоне пандемии коронавируса проводятся «коронавечеринки». Об этом в студии программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» рассказал заместитель главы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

«Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук», — рассказал Кирьянов (цитата по РИА «Новости»). Подобные мероприятия он счет попыткой нажиться на серьезной ситуации, не задумываясь об окружающих и последствиях.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, общее количество зараженных людей по всему миру превысило отметку в 420 тысяч. Почти 19 тысяч людей скончались, 105 тысячам удалось выздороветь. В России зафиксировано 503 случая заражения COVID-19. По другим данным — 495. 22 человека выздоровели.