В РФ может подорожать импортный алкоголь

Алкоголь может вырасти в цене из-за изменения курса рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На этой неделе поставщики алкоголя начали уведомлять закупщиков о повышении цен на импортную продукцию. Такое решение объясняют снижением курса рубля.

Процедура повышения цен, по словам председателя правления Beluga Group Александра Мечетина, начнется с 1 апреля и составит от 7% до 15% стоимости. Изменения коснутся только импортных брендов, но во всех каналах продаж, в том числе в рознице, пишет газета « Коммерсант» .

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев в беседе с изданием отметил, что повышение цен будет зависеть от того, согласятся ли на это ритейлеры. Последние сейчас сосредоточены на обеспечении покупателей товарами первой необходимости. «В случае отказа сетей закупать алкоголь по новым ценам дистрибуторам придется либо прекратить поставки и получить за это штрафы, либо продолжать отгрузки по прежней стоимости, работая себе в убыток», — добавил собеседник газеты. При этом один изисточников издания в крупной розничной сети сказал, что ритейлер может потребовать обоснования повышения цены, поэтому в магазинах ценник может поменяться позже. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте», Auchan и Metro на вопросы газеты не ответили.