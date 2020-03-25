Галкин высмеял Ивлееву после ее беседы с Джаредом Лето

Максим Галкин посмеялся над английским языком Ивлеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юморист Максим Галкин высмеял уровень английского языка телеведущей Насти Ивлеевой во время ее прямого эфира с американским актером и певцом Джаредом Лето в Instagram.

«Настя, кен ю тэл ту ёр гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри», — написал он в Instagram Ивлеевой.

Галкин пригласил Джареда Лето в свой «замок», и посоветовал Ивлеевой не забывать старых друзей, имея ввиду себя и супругу, певицу Аллу Пугачеву. Подписчики ведущей присоединились к шуткам Галкина над уровнем английского языка Ивлеевой. Сама девушка, в свою очередь, написала ироничный пост со словами: «Английский язык покинул (а) чат».

Во время прямого эфира Джаред Лето поинтересовался родом деятельности Ивелеевой. Когда она сообщила, что является телеведущей и блогером, американский актер пообещал приехать на ее шоу после окончания пандемии коронавируса.

Ранее Ивлеева поделилась с подписчиками переживаниями на счет домашних животных. Она заявила, что всегда мечтала завести кота, но оказалось, что у нее аллергия, пишут «Дни.ру».