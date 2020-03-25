Элитный фитнес-центр в ХМАО находится под угрозой банкротства

Клиентами «World class Сургут» являются успешные бизнесмены и чиновники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Национальный банк «Траст» выставил иск к ООО «Спортсити», который работает под брендом фитнес-центра «World class Сургут» на сумму в 190 миллионов рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел на сайте арбитражного суда ХМАО.

В материалах к иску банк указал, что требуемая сумма — это задолженность компании «Спортсити» по кредитной линии вместе с процентами. Порядка 14 миллионов рублей из этой суммы банк хочет вернуть, наложив взыскание на спортивное оборудование клуба, в которое включено 163 позиции. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, предположил, что иск может привести к банкротству фитнес-клуба. » «World class Сургут» хоть и является элитным заведением, но из имущества у него только инвентарь. Помещение, в котором он находится, арендовано и принадлежит торговому центру. Фитнес-центр аффилирован с предпринимателем Андреем Копайгорой, к которому банк «Траст предъявляет претензии по ряду активов», — считает инсайдер.

Управляющий фитнес-центром Марат Зинатуллин в разговоре с журналистом агентства отказался от комментариев относительно причин иска банка «Траст» к спортивному центру. «Первое заседание суда назначено на апрель. У нас есть своя позиция на этот счет, мы банкротиться не собираемся», — заявил Зинатуллин. Он также добавил, что фитнес-центр посещает около двух тысяч клиентов и «World class Сургут» работает для них в обычном режиме. В пресс-центр национального банка «Траст» отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.